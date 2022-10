Hoogleraar kraakt voorstel voor pakjestax: ‘Juist achterban ChristenUnie webwinkelt’

Een pakjestax om de ‘bezorggekte’ in woonwijken tegen te gaan én de zwoegende middenstand te redden? Hoogleraar e-commerce Cor Molenaar ziet niks in het ChristenUnie-plan. ‘Gooi eerst maar eens het parkeertarief in winkelstraten omlaag’.

Hoogleraar e-commerce Cor Molenaar vindt het ‘behoorlijk vreemd’ dat de ChristenUnie juist in een tijd van financiële tegenspoed een voorstel voor een ‘pakjestax’ lanceert, een extra belasting op elk bezorgd pakje. ,,Er zijn in Nederland tussen de 70.000 en 80.000 webwinkels, er werken 125.000 mensen, en er ging vorig jaar 30,6 miljard in om. We hebben het over een bedrijfstak die enorm belangrijk is voor onze economie én al heel veel belasting afdraagt. Waarom zou je die nu aan willen pakken?”

Of, vraagt hij zich hardop af, is het vooral voor de eigen achterban? ,,Als de ChristenUnie hiermee kiezers in dorpen of de Biblebelt wil bereiken, moeten ze wel weten dat juist mensen in kleine gemeenschappen veel online bestellen omdat ze ver weg van fysieke winkels wonen.” Het plan is, wat Molenaar betreft, ‘ondoordacht, niet realistisch, en alleen voor de bühne’.

De ChristenUnie wil die ‘pakjestax’ laten terugvloeien naar de lokale middenstand die het zwaar heeft door al dat online shoppen. Die lege winkelstraten en zwoegende winkeliers: dat ís toch een probleem?

,,Dat is zeker een probleem, maar niet een probleem dat zo’n pakjestax oplost. Nee, middenstanders moeten zelf in actie komen. Die moeten zorgen dat hun winkel eruit springt: dat mensen zin hebben die te bezoeken omdat er een bijzonder aanbod is, omdat er leuke dingen zoals cursussen of lezingen zijn, omdat er meer aandacht voor de klant is. En: middenstanders moeten nou eens echt gaan samenwerken met andere middenstanders. Dan kunnen ze bijvoorbeeld óók een bezorgdienst opzetten, in een elektrische bakfiets of andere milieubewuste optie.

Ik hoopte dat corona de ondernemingszin van lokale middenstanders zou stimuleren maar, helaas, dat gebeurde maar mondjesmaat. De meeste middenstanders bleven stil zitten; ze beschikken anno 2022 nog niet eens over een adressenbestand van vaste klanten; zó vreemd. Wat de overheid overigens wel kan doen om winkelcentra te helpen: parkeergeld verlagen. Ik zie tot mijn verbijstering gemeenten die er maar steeds parkeergeld op blijven gooien.”



De tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Hoogleraar e-commerce Cor Molenaar. © Frank de Roo

Die ‘bezorggekte’ is niet alleen de ChristenUnie een doorn in het oog. Ook anderen ergeren zich aan de witte busjes die dag in dag uit door woonwijken crossen.

,,Ik denk dat het dan eerder over de overlast van de flitsbezorgers gaat dan over de pakketbezorgers, maar ik geef toe: het moet mogelijk zijn die overlast verder te beperken. Dat kan bijvoorbeeld door pakjes vaker bij een distributiepunt te laten afleveren waar klanten ze dan zelf te voet of met de fiets komen ophalen. Dat is voor het milieu ook beter. Maar: we weten inmiddels wel dat online winkelen hoe dan ook béter voor het milieu is dan zelf naar een winkelcentrum rijden. Eén busje voor vele klanten de weg opsturen, is beter dan vele klanten die met de auto naar een winkelcentrum gaan.’'

Een uitwas van het webwinkelen: dat er zo ontzettend veel pakketjes retour gaan.

,,Dat is inderdaad een groot probleem. Een probleem waar ook webwinkels mee worstelen: het kost ontzettend veel geld. We zullen dan ook zien dat steeds meer bedrijven dat zogenaamd ‘gratis’ bestellen en retourneren afschaffen met het idee dat klanten dan minder makkelijk veel spullen laten komen.

Quote Eén busje voor vele klanten de weg opsturen, is beter dan vele klanten die met de auto naar een winkelcen­trum gaan

Zo’n groot bedrijf als H&M overweegt inmiddels al geld te rekenen voor een retour. Dat ‘gratis’ was overigens nooit echt gratis hé: porto wordt in de prijs van producten doorberekend. Maar het is goed als klanten zich bewust zijn van alle kosten voor een retourzending: óók de kosten voor het milieu.’’

Is de opmars van webwinkelen nog te stuiten?

,,Kan ik kort over zijn: nee. We weten allemaal dat Nederlanders tijdens corona juist meer gingen webwinkelen, ook mensen die dat voorheen niet deden. In 2019 waren dat 12 miljoen Nederlanders, nu zijn dat er 12,5 miljoen. En, nee, mensen gaan nu niet massaal terug naar de winkelstraat. Die hebben tijdens de pandemie gemerkt hoe fijn het is minder tijd kwijt te zijn met shoppen en meer tijd voor vrienden, familie en hobby’s te hebben.’’

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: