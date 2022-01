Hoogleraar: Provincies mogen niet zomaar stekker uit elektrische bussen trekken

De Gelderse en Overijsselse politiek zijn helemaal klaar met de problemen die 'geen kinderziekten meer zijn en grote risico's met zich meebrengen’, zoals een groot aantal partijen in de Overijsselse Staten dat omschrijft. Gelders CDA-Statenlid Hans van Ark vraagt zich hardop af of er nog wel plek is voor bussen van Chinese makelij in Gelderland. Voor chauffeurs is de maat al meer dan vol. ,,Als er twintig problemen zijn opgelost, komen er weer vijftig nieuwe bij”, schetste een chauffeur de situatie. Vakbonden bereiden acties voor.