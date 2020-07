Hoogleraar staatsrecht: Burgemeesters gaan te ver met het inperken van onze vrijheid

Burgemeesters willen kunnen ingrijpen achter de voordeur om coronabesmettingen te voorkomen. Ze onderzoeken op welke manier ze bijvoorbeeld huisfeestjes kunnen beëindigen, meldde deze site gisteren. Welke opties hebben ze?

,,Geen. De enige mogelijkheid om in te grijpen geeft de al bestaande Wet publieke gezondheid: als ze vermoeden dat iemand besmet is, kunnen ze één persoon - dus niet een heel feestje - in quarantaine zetten. Daar is dan toestemming van de officier van justitie voor nodig en, als het langer duurt, van de rechter. Een heel zware procedure. Ook de coronawet, die nog niet is aangenomen, biedt geen mogelijkheden om in te grijpen achter de voordeur. Dat wordt gezien als een te grote inbreuk op de vrijheid van mensen om in hun eigen huis te ontvangen wie ze willen, en in vrijheid te leven.’’