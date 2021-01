Hoogleraar virologie: 'Bewijs voor invoering avondklok is niet overtuigend’

VIDEO Donderdag kans op zware windstoten

19 januari Donderdag is in de nacht en ochtend aan de noordwestkust kans op tijdelijke stormkracht en kunnen zeer zware windstoten van circa 100 kilometer per uur voorkomen. Dat meldt Weeronline. Ook boven land zijn donderdag zware windstoten van 75-90 kilometer per uur mogelijk. Het is daarbij erg zacht met maxima rond 10 graden.