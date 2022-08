Hoogleraren over huilende excuses na geintje tijdens Pride: ‘Progressief Nederland van de kaart geraakt’

Tim den Besten, bij het grote publiek bekend om zijn succesvolle zesdelige TV-serie 100 dagen in je hoofd, was zaterdag kortstondig te gast bij de live-uitzending van AvroTros over de Canal Parade in Amsterdam. Op het moment dat zijn goede vriend Nicolaas Veul voorbij kwam varen begon Den Besten gekscherend te zingen: ,,Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht!”