Hoogste baas Rabobank gaat in de fout met illegale verhuur en riskeert boete van 18.000 euro

containerfile Seksspeel­tjes, tuinsets en barbecues: dit is de reden waarom we met z'n allen producten uit China halen

9 april Na het lostrekken van containerschip Ever Given in het Suezkanaal wacht de Rotterdamse haven komende weken een enorme file aan te verwerken containers. Vandaag in het tweede deel van een serie: aandacht voor de inhoud van de containers en waarom we al die producten uit China en andere landen uit het Verre Oosten halen.