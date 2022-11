Hoogtepunt verbouwing Nijmeegse kerk loopt uit op drama: glasplaat van 3000 kilo valt aan diggelen

Paul Schreurs, namens de Stevenskerk betrokken bij de opknapbeurt, legt om 08.30 uur nog rustig uit wat er allemaal staat te gebeuren. ,,We gaan gigantisch grote glasplaten voor de noord- en zuidkapel plaatsen. Daar zaten eerst links en rechts houten wanden. Het was een donkere hoek.”

De wanden zijn aan het begin van de verbouwing verwijderd en er komt glas voor terug. ,,Dat zorgt ervoor dat we de oorspronkelijke lichtinval terugkrijgen, de kerk wordt een stuk ruimtelijker en de ruimtes kunnen alsnog apart gebruikt worden. Voor een bruiloft bijvoorbeeld.”

Voordat het zover is, volgt een zenuwslopende operatie. Schreurs slaapt er al een week slecht van. ,,Ik heb er zelfs over gedroomd en ik merk aan de mensen van het bedrijf dat ze het spannend vinden, terwijl ze dit werk gewend zijn.” Het is niet zonder reden. Het glas is op maat gemaakt in Spanje en in alle zorgvuldigheid getransporteerd.