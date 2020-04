Hooikoorts-patiënten opgepast: komende week wederom lenteweer met veel pollen

In de loop van de middag komt de zon op steeds meer plaatsen door. ,,Vannacht daalt de temperatuur wel weer flink en kan het in het binnenland zelfs een graadje gaan vriezen. Mocht je fruitplanten in de tuin hebben staan, zou je ze kunnen afdekken. Ook zou het goed zijn om vorstgevoelige planten even naar binnen te halen.



,,Dan het goede nieuws, morgen stijgt de temperatuur weer en is de zon volop aanwezig. Er staat nauwelijks wind en het wordt tussen de 14 en 18 graden. Donderdag is er sprake van wolkenvelden maar ook van zachte lucht. In het noorden wordt het tussen de 16 en 18 graden en in het zuiden kan de temperatuur oplopen tot 23 graden. Vrijdag is het zonnig, maar wel weer wat frisser. Zeker de Waddeneilanden krijgen dan te maken met lagere temperaturen.



,,Over het algemeen gaan we een droge en zonnige lenteweek tegemoet. Let wel op dat er bij dit lekkere weer ook pollen komen kijken. De berk staat vol in bloei en dus kunnen veel mensen de komende dagen last krijgen van hooikoorts.”