Hoop in zoektocht naar de 'klootzak' in die andere 1500 cold cases

1500 zijn er in Nederland. Vijftienhonderd onopgeloste cold cases. Verdwijningen of moordzaken waarvan de dader al jaren, soms al decennia, onbekend is. Soms zijn het moorden in het criminele circuit, maar vaak ook niet. 1500 keer is er een kring van nabestaanden die de dood of vermissing van een geliefde niet écht kan afsluiten. Mensen die allemaal hopen op een doorbraak in het onderzoek, zoals de dna-match die Jos Brech koppelde aan de moord op Nicky Verstappen.



Wil Vreeburg uit Vught zat in de auto woensdagmiddag. Op weg naar haar zwangere dochter om de 3D-echo van haar aanstaande kleinkind te bekijken. Het had een mooie dag moeten worden. ,,Toen hoorden we op de radio het nieuws dat er een verdachte was in de zaak van Nicky Verstappen. En daardoor stond de hele dag toch weer in het teken van Caroline.''



Caroline Pino. Ook een dochter van Wil. 22 jaar geleden, in juli 1996, kwam ze niet opdagen op een familievakantie in Frankrijk, waar ze liftend naar onderweg was. Een maand later werd ze gevonden langs een snelweg bij Parijs. Gewurgd, alleen nog gekleed in haar ondergoed, verstopt in haar eigen slaapzak. Sinds die dag groeide een hele generatie op. Maar wie Caroline (24) heeft vermoord, wie al 22 jaar leeft met dat geheim, is nog steeds niet bekend.