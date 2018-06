Horeca bereidt zich voor op zomers weer: kannen fruitwater en extra veel schaduw

Woensdag en donderdag is het weer zo ver: het wordt opnieuw tropisch warm in het land. Een nieuwe warmtepiek komt eraan, maar deze ondernemers zijn er helemaal klaar voor!

'T Taphuys in de Tilburgse binnenstad beschikt over een ruim terras. Woensdag en donderdag verwachten ze heel wat mensen die lekker wat komen eten of drinken. Merissa, werkzaam bij 't Taphuys, vertelt: ,,Ons personeel is erg fijn. Mocht het te druk worden, dan kunnen er altijd extra mensen bijgeroepen worden. Het terras wordt morgen waarschijnlijk lekker druk en als er eenmaal mensen buiten zitten, trekt dat alleen maar meer mensen aan."

Echte maatregelen worden er niet genomen, maar voorbereid zijn ze zeker: ,,Binnen hebben wij kannen fruitwater staan, waar we mensen ook op wijzen mochten ze echt uitgedroogd zijn door de hitte. Verder creëren we veel schaduwplekken en gaan we natuurlijk lekker koude drankjes serveren."

Strand

Volledig scherm © Barbarossa Mensen die niet hoeven te werken zullen wellicht hun kans pakken en een dagje verkoeling zoeken op het strand. Strandtent Barbarossa in Scheveningen aan het Zwarte Pad is zo'n plek waar men morgen van een zeewindje en een koud drankje van het zonnetje kan genieten. Eigenaar Bart Deelman: ,,Ons terras loopt om de zaak heen, dus er is altijd wel ergens een schaduwplekje te vinden, maar we hebben dit jaar ook veel meer parasols aangeschaft. Schaduw genoeg dus."



Deelman maakt zich geen zorgen om de aankomende drukte: ,,We staan dit jaar voor het eerst redelijk met ons personeel. Normaal gesproken is het, zeker doordeweeks en vlak voor de vakanties, een gevecht. We weten het ook als de drukte eraan komt. Als de KNMI hitte aankondigt, plannen mensen massaal een dag strand in."

IJsgekte

Is het strand nou iets te ver weg of houd je niet van het gekriebel van zand tussen je tenen, dan kun je altijd nog een lekker ijsje halen. IJszaken door het hele land hebben er zin in en bereiden zich voor op drukke dagen. Zo ook Venetië IJs in de Scheldestraat in Amsterdam. Wanneer wij hen spreken, is eigenaar Roberto Da Rin al druk bezig met de ijsmachines. ,,Wij bestaan al 85 jaar en zijn ondertussen aan alles gewend. Ik haal elk jaar personeel uit Italië en zij blijven hier gedurende de zomermaanden. Vorig jaar was het weer niet zo lekker. Ik had dit jaar dus wat minder mensen uit Italië gehaald, maar nu is het opeens prachtig weer en had ik te weinig mensen! Gelukkig kon ik het nog snel regelen."

Roberto doet dit werk al dertig jaar, en zijn vader en opa stonden voor hem in de zaak. ,,We gaan gewoon vol aan de slag. Ons ijs maken we elke dag vers. Ik hoop dat ze morgen tot buiten staan, we werken snel dus ik maak me geen zorgen."