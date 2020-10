Horeca dicht: in deze studentenkroeg staat nog voorraad van 3700 euro aan bier

Julian van Doornen (28) speelt met een leeg dienblad waaruit 8 gaten voor bierglazen zijn gestanst. De opgerolde meter bier van studentenkroeg TweeKeerBellen is beroemd bij de disputen in de studentenstad. TKB, zoals de kroeg wordt genoemd, had in pré-coronatijd avond aan avond 100 mensen in de bar. ,,Ik heb voor het eerst in lange tijd weer naar een persconferentie gekeken’’, zegt Julian. ,,Ik werd er altijd treurig, boos en depressief van.’’