Horeca richt zich tot kabinet: Laat 12 uur-regel los en pak illegale (huis)feestjes aan

stijgende cijfersHet kabinet moet de omstreden 12 uur-regel in de horeca zo snel mogelijk loslaten zodat het hoge aantal besmettingen in de thuissituatie kan worden teruggedrongen. Dat is de boodschap van Robèr Willemsen, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland. De brancheorganisatie meent dat scherpere maatregelen voor de horeca de huidige stijging van het aantal besmettingen niet tegengaan. ,,Veel mensen belanden nu om 00.00 uur tegelijkertijd op straat en zetten hun avond bij iemand thuis of op een illegaal feestje voort”, zegt Willemsen tegen deze site.

Van de nieuwe gevallen van wie de bron bekend is, is meer dan de helft thuis besmet geraakt, door toedoen van een huisgenoot of gezinslid. Dat is en blijft de belangrijkste ‘setting van besmetting’, komt naar voren uit de wekelijkse cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over de stand van de corona-epidemie in Nederland. Bij elkaar op bezoek gaan leidde in bijna 16 procent van de gevallen tot een besmetting. Dat is hoger dan in voorgaande weken.



Maar ook het aantal besmettingen in de horeca neemt toe. Half september kon 1,6 procent van de besmettingen worden herleid naar de horeca, half oktober was dit gestegen naar 3,3 procent en vorige week was het de bron voor 4,3 procent van de positief geteste mensen. Ondanks de stijging laten de cijfers volgens Willemsen niet zien dat het probleem in de horeca zit. ,,Dat zit overduidelijk in de thuissituatie. Daar vindt veruit het allergrootste deel van de besmettingen plaats.” Willemsen constateert dat de overheid in de paniekmodus schiet en ‘meteen aan extra maatregelen denkt’. ,,Maar het is belangrijk dat er op de juiste manier naar de cijfers wordt gekeken.”

Steentje bijdragen

In de strijd tegen de stijgende cijfers kunnen de horeca en het nachtleven een steentje bijdragen, denkt Willemsen. ,,Maak meer mogelijk in het nachtleven, zodat niet iedereen in één klap op straat terechtkomt. Geef ons de ruimte om ons ding te doen en te handhaven op de coronaregels. Zo houden we het overzicht en houden we de bezoekers ook bezig. We weten allemaal dat zij niet om vijf over twaalf naar bed gaan. Die borrelen bij een ander nog na, of gaan nog naar een illegale houseparty. Door opnieuw de horeca de schuld te geven los je het probleem niet op, er is een andere focus nodig”, stelt Willemsen. Zijn brancheorganisatie zegt vanuit gemeenten bovendien complimenten te krijgen over de wijze waarop de maatregelen nageleefd worden.

De verplichte sluitingstijd van 00.00 uur ziet KHN het liefst verdwijnen. Ruim een derde van de horecabedrijven ondervindt last van die maatregel en bij de zogenoemde natte horeca, zoals kroegen, is dat bijna 60 procent. Een goed alternatief is wat de woordvoerder betreft om na 00.00 uur enkel de inloop te verbieden, ‘zodat na die tijd geen nieuwe gasten de horecagelegenheid meer in mogen‘.

Evenementen hoopvol

Door het oplopende aantal ziekenhuisopnames komt het kabinet binnenkort mogelijk met aanvullende coronamaatregelen, aldus demissionair coronaminister Hugo de Jonge. Evenementen in de Ziggo Dome, Rotterdam Ahoy en Afas Live gaan door zolang dit van het kabinet mag, zo laten de locaties aan het ANP weten. Zij zeggen eerst de coronapersconferentie van komende dinsdag af te wachten en erop te rekenen dat evenementen door kunnen gaan.

De concerten van de Toppers in Ahoy zijn onder meer afgelast vanwege de onduidelijkheid rond de coronamaatregelen, zo meldde de organisatie eerder. Volgens Ahoy-directeur Jolanda Jansen ligt de keuze om de concerten te annuleren geheel bij de organisatie en niet bij Ahoy Rotterdam.

Andere evenementen, zoals de Groots Met Een Zachte G-concerten van Guus Meeuwis, gaan volgens Jansen dan ook gewoon door zolang dit kan. ,,Je ziet dat de besmettingen vooral thuis en op scholen plaatsvinden en niet zozeer bij evenementen. Wat ons betreft is er dan ook geen aanleiding om hier anders naar te kijken.” Ze heeft goede hoop dat er tijdens de komende persconferentie geen aanvullende maatregelen komen voor de evenementensector. ,,Ik hoop dat ze het bij feiten houden. Die laten zien dat deze sector niet verantwoordelijk is voor de ziekenhuisopnames.”

Geen afzeggingen

Ook een woordvoerster van Afas Live zegt dat de dertig evenementen die tot en met december gepland staan ‘gewoon doorgaan’ als de maatregelen niet veranderen. ,,Natuurlijk hebben we afgelopen anderhalf jaar gezien dat de evenementenbranche als eerste op slot gaat. Toch houden we goede moed en hopen we dat de huidige maatregelen blijven zoals ze nu zijn voor de evenementenbranche.”

Dat optimisme deelt Ziggo Dome-directeur Danny Damman. In de Ziggo Dome wordt onder andere Holland Zingt Hazes gehouden, met meer dan 10.000 bezoekers. ,,Wij gaan ervan uit dat alles wat in de agenda staat gewoon doorgaat.” Tot nu toe heeft Damman nog niets gehoord over nieuwe maatregelen voor de evenementensector. De huidige maatregelen, zoals de controle op coronatoegangsbewijzen, zullen blijven, denkt hij. ,,Ik verwacht dat het daarbij blijft. Nou ja, dat hoop ik.”

Partijen willen dat coronamaatregelen beter worden gehandhaafd Partijen in de Tweede Kamer denken dat er aanvullende maatregelen nodig zijn om de nieuwe opleving van het coronavirus binnen de perken te houden. Maar D66 en PvdA dringen er vooral op aan dat de huidige maatregelen, vooral het coronatoegangsbewijs, beter worden gehandhaafd, zeggen ze dinsdag. Ze willen het advies van het Outbreak Management Team (OMT) en de voorstellen van het kabinet afwachten. Vooralsnog is er geen enthousiasme te bespeuren over de optie dat nieuwe maatregelen alleen zouden gelden voor doelgroepen, zoals mensen die niet gevaccineerd zijn. Maandag zei demissionair zorgminister Hugo de Jonge niets uit te willen sluiten, ook niet of er maatregelen voor bepaalde regio's kunnen komen waar de vaccinatiegraad laag is. PVV-leider Geert Wilders zou het 'heel oneerlijk en niet te rechtvaardigen' vinden als niet-gevaccineerden de klos zouden zijn bij maatregelen. Wilders ziet de meerwaarde van vaccineren maar hekelt dwang en drang daarbij. Hij verwijt het kabinet dat het de laatste jaren te weinig heeft geïnvesteerd in ziekenhuiscapaciteit en in personeel voor de intensive care. D66-Kamerlid Jan Paternotte vindt dat mogelijk nieuwe maatregelen er wel toe moeten leiden dat we 'de vrijheid die we net terug hebben, behouden'. Ook hamert hij op handhaving van vooral de coronapassen. ,,In andere landen waar het strikter wordt gecontroleerd, werkt het wel en voorkomt het heel veel besmettingen." Paternotte stond er al eerder voor open dat mensen op risicovolle plekken alleen een groen vinkje krijgen na een vaccinatie of herstel. Een test is dan niet voldoende. Maar alleen in laatste instantie, vindt hij, als het nog de enige manier is om te voorkomen dat plekken weer dicht moeten. ,,Maar het liefst wil D66 dat dingen zoveel mogelijk voor iedereen open zijn'', zegt hij. Kamerlid Attje Kuiken van de PvdA wil dat geteste mensen wel toegang moeten kunnen blijven houden. Ze denkt eerder aan generieke maatregelen zoals het weer moeten dragen van mondkapjes op bepaalde plekken en meer thuiswerken. Uitgangspunt voor nieuwe ingrepen moet volgens haar zijn 'dat de zorg overeind blijft voor iedereen'. GroenLinks-fractieleider Jesse Klaver wil niet vooruitlopen op mogelijke maatregelen, omdat dit volgens hem leidt tot onzekerheid en onduidelijkheid. ,,We moeten doen wat nodig is, maar wel op een verstandige manier", aldus Klaver. Hij verwacht een goede analyse en plannen van het kabinet.