Horeca uit felle kritiek op coronabeleid Kuipers: ‘Geen idee waar hij mee bezig is’

Opvang Ter Apel (weer) overvol: 20 mensen sliepen in tenten van Rode Kruis, 130 op stoel

Twintig asielzoekers hebben de nacht van maandag op dinsdag doorgebracht in tenten, die het Rode Kruis maandag opzette op het terrein van de centrale aanmeldlocatie van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in Ter Apel. Daarnaast moesten 130 mensen in wachtruimtes van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) op een stoel slapen.

14 juni