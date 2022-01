Horeca wil open, maar na 22.00 uur geen toegang meer; in april alles weer normaal

Steun

De horeca krijgt steeds meer steun voor de heropeningsplannen. Ook van burgemeesters. KHN-voorzitter Robèr Willemsen: ,,Het is fijn dat we hoog op het prioriteitenlijstje staan en complimenten krijgen over hoe we het als sector doen. Maar het is mooi geweest. We moeten als sector vóór aankomend weekend horen waar we volgende week aan toe zijn. Het is fijn dat burgemeesters onze duidelijke oproep ondersteunen.”