Horrorclown jaagt meiden schrik aan in Zeeuws dorp

De horrorclown droeg een oranje pruik, had een geschminkt gezicht met bloed en zwaaide met een schep terwijl hij ballonnen bij zich had. ,,De meiden wisten dat het nep was, maar waren toch erg geschrokken'', vertelt politiewoordvoerder Willem-Jan Uytdehage.



De horrorclown is voor het laatst gezien op de Ellestraat in Heikant. De politie snelde daar met twee politieauto's naar toe om de clown op te sporen. Die is nog niet aangetroffen. ,,Wij kijken uit naar deze loserclown'', aldus Uytdehage.