Horrorscenario's in slachthuizen: ‘Varken ging levend in broeibak met water van 60 graden’

Video 25 jaar na Wannabe: Spice Girls hebben superfan Mike (30) geleerd dat hij kan zijn wie hij wil zijn

8 juli Mike van Doorn (30) uit Rotterdam-Hillegersberg is sinds zijn vijfde een superfan van de meidengroep Spice Girls. Elpees, cd’s, boeken, waterflessen met foto’s van de leden, alles wordt ‘op een fijne plek bewaard’. Reikhalzend kijkt Van Doorn uit naar de nieuwe track Feed Your Love van de Britse groep die vrijdag wordt gelanceerd. Donderdag is het precies 25 jaar geleden dat de megahit Wannabe uitkwam.