Hotel op Ameland ontruimd door brand

Rechters: ‘Uiterst pijnlijk dat wij ouders in toeslagen­af­fai­re in de kou lieten staan’

8 oktober Voor de rol van rechters in de toeslagenaffairezaken zijn excuses op zijn plaats, zegt Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Uit een vandaag gepresenteerd rapport, waarover deze site vanmorgen al publiceerde, blijkt dat rechters in de toeslagenaffaire het overgrote deel van de ouders in de kou hebben laten staan en leden aan juridische tunnelvisie.