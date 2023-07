Hotelkamers in Parijs tien keer zo duur tijdens Spelen: ‘Dit is echt buitensporig’

Een hotelkamer in Parijs boeken is normaal al een dure hobby, maar tijdens de Olympische Spelen rijzen de prijzen helemaal de pan uit. Voor minder dan zeshonderd euro per nacht kunnen sportliefhebbers in de zomer van 2024 haast nergens meer terecht, en een kamerprijs van duizend of tweeduizend euro (exclusief ontbijt!) is ook bepaald geen uitzondering.

Op vergelijkingssite Booking.com worden voor de periode 26 juli tot 11 augustus nog de nodige kamers aangeboden, maar voor een dubbeltje op de eerste rang zitten is er niet meer bij. Geen enkele tweepersoonskamer is goedkoper dan 200 euro, ruim driekwart van de kamers is zelfs duurder dan 600 euro per nacht. Ter vergelijking: bij de nog beschikbare kamers voor komende augustus is ongeveer de helft van de kamers goedkoper dan 200 euro per nacht, en blijft ruim negentig procent onder de 600 euro.

Er zijn ongeveer 10 miljoen tickets beschikbaar voor de Zomerspelen, vorige week waren er daarvan al 6,8 miljoen verkocht, maakte het organisatiecomité bekend. Een groot deel van de mensen heeft ook onderdak nodig, bijvoorbeeld in één van de ongeveer 100.000 hotelkamers die Parijs rijk is. Dat heeft duidelijk een prijsopdrijvend effect, en de hoteluitbaters in de Franse hoofdstad deinzen er niet voor terug om de absolute hoofdprijs te vragen.

Elf keer zo duur

Neem Maison Barbès, een bescheiden hotel in de buurt van Gare du Nord. Wie daar deze zomer een romantisch weekendje met zijn tweeën wil beleven, is voor drie nachten (4-7 augustus) 477 euro kwijt. Wie echter precies een jaar later (2-5 augustus) naar de Spelen wil, bijvoorbeeld om de wielerwedstrijden of de laatste zwemfinales te bekijken, is liefst elf keer zoveel kwijt en mag 5460 euro afrekenen. Een ontbijt voor 15 euro per persoon per dag komt daar dan nog bij.

Maison Barbès is geen uitzondering. Hotel de L’Union, vlakbij voorstad Saint-Denis, waar het olympisch dorp is gevestigd, vraagt in dezelfde weekenden 179 euro (augustus 2023) en 1270 euro (augustus 2024). Voor dat geld (een verzevenvoudiging van de prijs) mag je de badkamer delen met andere hotelgebruikers. Of neem Eiffel Villa Garibaldi, op een kwartiertje lopen van de Eiffeltoren, waar tijdens de Spelen om het beachvolleybalgoud wordt gestreden. Een weekend komende zomer kost 483 euro, tijdens de Spelen is dat opgelopen tot 3461 euro.

Op platform Airbnb is de situatie al niet veel beter, klagen mensen op sociale media: ook daar willen huiseigenaren het onderste uit de kan. De hoge accommodatiekosten komen boven op de prijzen voor tickets, die voor mensen met een gewoon salaris ook al erg duur zijn. De prijzen variëren per sport en per dag (een finale is duurder dan een voorronde), maar een paar honderd euro per kaartje is geen uitzondering. En dan komen daar ook de reis, en eten en drinken nog bij.

Buitensporig

Reisorganisaties die deze site raadpleegde, zeggen nog geen kamers te hebben geboekt voor volgend jaar zomer. Een bron binnen de reiswereld zegt dat kamerprijzen rond sportevenementen altijd wel hoog zijn, maar dat het in Parijs echt buitensporig is. ,,Dit is echt niet prettig meer. De ondernemers proberen alles te krijgen wat er te krijgen valt. Sommige consumenten en ook bedrijven betalen toch wel, is hun redenering. Maar ik sluit niet uit dat ze overvragen, en in een later stadium alsnog de kamers voor veel lagere prijzen gaan dumpen.”

Hij raadt Nederlandse reizigers aan zich niet op te laten jagen. ,,Ik geloof er niks van dat de kamers al bijna volgeboekt zijn. Dit is gewoon strategie van de hoteliers. En vergeet niet: mensen in Amerika, Azië en het Midden-Oosten leggen dit soort bedragen soms lachend neer. Zij moeten ook wel een hotel hebben natuurlijk. Voor ons in Nederland is het toch net wat makkelijker om met de auto te gaan, bijvoorbeeld.”

Luuk (38): ‘Ik heb twee jaar vakantiegeld opzijgezet om het te kunnen betalen’ Iemand die al een hotelkamer in Parijs geregeld heeft, is Luuk ten Have uit het Drentse Zuidlaren. ,,Ik heb in april voor de zekerheid vast kamers geboekt. Zes nachten in eenpersoonskamer voor 1800 euro. Dat was de enige die ik kon vinden voor die prijs. De rest kostte meer dan 2000 of zelfs 4000 euro.” Zijn hotel zit binnen de ringbaan, de periférique, ergens tussen het Gare du Nord en de Sacré Coeur. Dat is niet per ongeluk. Ten Have is een groot wielerfan, en het gerucht gaat dat het parcours voor de wegwedstrijden via de heuvel van Montmartre langs de beroemde kerk komt. ,,Die wegwedstrijd is gratis te bezoeken, als je niet bij de finish wilt staan. Verder heb ik tickets gekocht voor echte Olympische sporten als judo, tafeltennis en beachvolley. Dat laatste is heel vet, dat is onder de Eiffeltoren.” Alles bij elkaar gaat het natuurlijk wel in de papieren lopen, enkele duizenden euro is Ten Have sowieso wel kwijt. ,,Ik vind het extreem duur, maar ze kunnen vragen wat ze willen. Toen in 2017 bekend werd dat de Spelen in Parijs zouden zijn, ben ik meteen gaan sparen. Ik heb de laatste twee jaar ook mijn vakantiegeld apart gezet om het te kunnen betalen. Maar de Spelen zijn het allerhoogste, het is echt iets groots. Daarom heb ik het er voor over.” Volledig scherm Luuk ten Have © privéfoto

