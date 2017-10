Hugh Hefners laatste wens: eerste transgender playmate

Rau stond vaker in de Playboy, maar nooit op de voorkant van het mannenblad. Ze hoopt hiermee een steentje te kunnen bijdragen aan de emancipatie van transgenders. ,,Elke vrouw is prachtig. Trans of anders. Alle vormen van schoonheid mogen gevierd worden", zei het model in een verklaring.



Het model met Arabische en Franse roots krijgt maar liefst acht pagina's in het erotische blad. De ene keer in witte string en bijpassende gympen, dan weer met een pluizige trui en met de beroemde konijnenoortjes.