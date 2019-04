Huilende Sarah (9) krijgt knuffel van koningin Máxima

,,Het was een droom toen ik haar zag. En daarom moest ik huilen. Dat zag ze. Ze kwam naar me toe en vroeg ‘wat is er, lieverd.’ Met huilerige stem zei ik toen, dat ik het zo leuk vond om haar te ontmoeten. ‘Ach, lieverd’, zei Máxima. ‘Stil, maar. Daar hoef je niet om te huilen, hoor’’, vertelt Sarah eenmaal weer thuis.



In alle vroegte zocht de familie Geluk vanochtend een plekje langs de wandelroute van de koninklijke familie, om ze welkom te heten in Amersfoort. In de stille hoop iedereen een handje te kunnen geven. ,We wilden bewust aan het begin staan, zodat we mogelijk nog de kans hadden om ze verderop voor een tweede keer te treffen’’, vertelt moeder Anna Geluk. ,,De twee oudsten hadden aanvankelijk trouwens niet zo’n zin. Die vonden het maar koud en nat.’’



Even na elven, vlak na aankomst, trekt de koninklijke stoet door de Kleine Haag. Zoon David (11) weet meteen wat-ie wil. Selfies maken. ,,Ik heb iedereen die langs kwam gevraagd. Amalia was de eerste. Heel bijzonder hoe ze allemaal uitgebreid de tijd namen om met me op de foto te gaan. Ik klikte heel snel achter elkaar. En dan maar kijken achteraf welke gelukt zouden zijn.’’