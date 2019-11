Huis ‘verborgen’ familie Ruinerwold leeggehaald op verzoek van gezin

In het huis woonde vader Gerrit Jan van D. met zijn zes kinderen sinds 2010 in afzondering. Het huis werd gehuurd door de Oostenrijker Josef B.

De persoonlijke spullen van de bewoners worden opgeslagen zolang het nodig is. Het leeghalen van het pand is mogelijk omdat het strafrechtelijk onderzoek op die plek afgerond is. Wel blijft de plek de komende tijd bewaakt. Volgens de gemeente, die de ontruiming bevestigt na berichtgeving van RTV Drenthe , is het pand inmiddels geen plaats delict meer.

Vorige week woensdag namen de betrokken rechters, de officier van justitie, beide advocaten en een griffier een kijkje bij het huis. Dit gebeurde in een vroeg stadium van het onderzoek omdat het huis van een verhuurder is, die vanaf nu weer eigendom heeft over het pand. ,,Zodra het huis wordt vrijgegeven na het onderzoek door de politie gaat het weer terug naar de verhuurder. Ze wilden daarom voor die tijd kijken.’’ Of het huis nu al is vrijgegeven, is niet bekend.