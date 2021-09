Huisarts onder vuur na oproep tot vaccineren voor ‘buitenlanders’: ‘Waar haalt hij dit vandaan?’

De inbox van Enes Yigit van Denk Rotterdam stroomde vol nadat een foto van de brief op Twitter verscheen. Het gemeenteraadslid deelde de brief op zijn Facebookaccount en ook daar wordt huisarts Berkhout aan de schandpaal genageld. ‘Hoe durven ze, we moeten hier werk van maken. Stelletje racisten’, reageert iemand op Facebook. ‘Hij is de naam ‘huisarts’ niet waard’, roept een ander.