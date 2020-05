Huisartsen gaan psychische bijwerkingen van de pil meer benadrukken

Uit een van de onderzoeken kwam naar voren dat het gebruik van de pil in de leeftijdscategorie 15 tot 19 jaar kan zorgen voor depressiviteit en soms zelfs zelfmoord. ,,Dat is natuurlijk een schokkend resultaat en maakt het alleen maar belangrijker dat huisartsen goede informatie en advies kunnen geven over de bijwerkingen.”



Damen benadrukt dat het niet bevestigd is of depressieve gevoelens specifiek door de pil kunnen komen. ,,Daar is nog geen uitsluitend onderzoek over gedaan. De onderzoeken spreken elkaar namelijk tegen. Er wordt in een ander onderzoek bijvoorbeeld gesproken over de verbetering van de stemming na het gebruiken van de pil. Tot we een duidelijk vast antwoord hebben, kunnen we dus maar beter alert zijn en inspelen op de mogelijke ernstige psychische bijwerkingen.” De huisarts kan de vragen door de vernieuwde richtlijnen beter beantwoorden volgens het NHG. ,,Op deze manier kan er nu een goede keuze gemaakt worden in het gebruik van de pil.”