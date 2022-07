Huisartsen laten stem horen tegen hoge werkdruk: ‘Straks ben ik zelf uitgeblust’

In een groen pak, inclusief sixpack, rood kruis op zijn borst en rode cape op zijn rug, loopt huisarts David Schaap uit Leusden op het Malieveld. Hij is hier als ‘Superdokter’. Op zijn bord heeft een bijpassende tekst: ‘Maar dokter, als u het niet doet, dan doet niemand dat voor mij.’

En zo komt er al acht jaar lang elk jaar iets bij voor deze dokter. Waardoor hij ‘s avonds en in de koffiepauze door zit te werken om alles voor elkaar te krijgen. ,,Ik zeg nooit nee. Ik houd van mijn patiënten. En als een huisarts nee zegt, is er geen back up”, verklaart hij.

Met als gevolg dat de dokter elke keer wat meer uitgeblust raakt. Ook al heeft hij nog een hele carrière voor zich. ,,We doen er steeds een tandje bij, maar het houdt een keer op”, verklaart Schaap.

Uitgeblust

Wat deze dokter betreft wordt er veel kritischer gekeken naar wat er op het bordje van de huisarts hoort. ,,Zit de ggz vol, wordt er gezegd: bel de huisarts maar. Weet de GGD even niet hoe te vaccineren: bel de huisarts maar. Als het zo doorgaat, ben ik zelf een uitgebluste huisarts.”

Volledig scherm Huisarts David Schaap uit Leusden. © AD

Spreekuren in tentjes omdat er onvoldoende huisvesting is voor dokterspraktijken, ludieke filmpjes op YouTube van artsen die het werk niet meer aankunnen en kaartjes die patiënten naar zorgminister Ernst Kuipers kunnen sturen. Al de hele week voeren huisartsen verspreid over het land actie.

Ze stellen dat hun grens is bereikt en dat ze er geen nieuwe taken bij willen. De dokters besteden nu te veel tijd aan ‘onzinnige zorg’, zoals het steeds opnieuw schrijven van verwijsbrieven omdat die bijvoorbeeld na een jaar zijn verlopen of het urenlang rondbellen om hulp te krijgen voor een patiënt met ernstige psychiatrische problemen omdat er nergens plek is.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luisterend oor

Van heinde en verre zijn de huisartsen met bussen naar het Malieveld gekomen, ‘gewapend’ met paarse krokodillen en T-shirts met patiëntencijfers. Ze scanderen: ,,Iedereen een huisarts!”

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) voorziet dat er tussen de 5000 en 10.000 mensen naar de manifestatie komen ,,Wij zijn er iedere dag voor onze patiënten en zijn iedere dag een luisterend oor. Maar vandaag wil ik dat ze naar óns luisteren”, zegt Aard Verdaasdonk, secretaris van de LHV. ,,Dit kan zo niet doorgaan. Wij willen geen wachtlijsten voor suïcidale jongeren. Wij willen niet dat er geen plek is voor kwetsbare ouderen. Wij willen niet dat mensen die verhuizen geen huisarts hebben.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De huisartsen willen meer tijd voor hun patiënten. Ze vinden dat er écht iets moet gebeuren aan de wachtlijsten in de ggz, ziekenhuizen, ouderen- en jeugdzorg, eisen dat de druk van de avond-, weekend- en nachtdiensten weggaat en stellen dat er meer betaalbare praktijkruimtes moeten komen.

Tijdens het slot van de actieweek laten ze vandaag op het Malieveld van zich horen. Vanuit Haarlem nam praktijkondersteuner Twan Nijenhuis de trein. ,,We vinden dat de tijd van de huisartsen echt naar de patiënten moet gaan, niet naar alles er omheen. Ze moeten heel veel administratie en registratie doen”, verklaart ze.

Zelf merkt ze ook dat de druk hoger wordt. Ze is namelijk praktijkondersteuner voor de geestelijke gezondheidszorg. ,,De ggz heeft lange wachtlijsten en loopt vast. Dat we hier staan wil wel iets zeggen. De nood is erg hoog.”

Volledig scherm Huisartsen zijn het zat, zo laten ze op het Malieveld weten. Rechts praktijkondersteuner Twan Nijenhuis © AD

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: