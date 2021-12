Huisartsen rammen op de noodknop: ‘Bij ons op de werkvloer is het allang code zwart’

code geel / video Zware windstoten brengen vandaag winters weer met zich mee

Het is onstuimig vandaag, met kans op zware windstoten in het noorden en aan de kust. Genoeg reden voor het KNMI om code geel af te roepen voor de noordelijke provincies. Na de wind komt de winter, meldt Weerplaza, want het wordt de komende dagen een stuk kouder.

1 december