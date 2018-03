Huiselijk geweld bij de kapper

En dan komt dat gesprekje. Het begint vaak heel luchtig; over het weer, over vakanties. Makkelijke onderwerpen. Misschien voel je eerst een beetje irritatie, want je had je nog zo voorgenomen om er in stilte van te genieten. Want dat verdien je: genieten. Of niet? Je twijfelt. Er knaagt iets. Ben je het wel waard om hier zo te zitten? Om dat geld aan jezelf uit te geven? Je voelt je steeds kleiner worden. Maar het gesprek kabbelt voort. De kapper vertelt steeds minder. Luistert. Iemand die luistert. En tijd heeft. En je durft ineens. Je durft geen aangifte te doen, maar ineens durf je je wel te openen voor de kapper. Het zal de rust, de aandacht en de aanraking wel zijn. Dus je vertelt.



Of het zo wel eens gaat? Ik denk het wel. Natuurlijk heeft niet elke mishandelde vrouw blauwe plekken in haar hals en natuurlijk stort niet iedereen haar hart uit bij de kapper . Maar sommige kappers...halve psychologen zijn het soms. Die open staan voor wat iemand te vertellen heeft. De juiste vragen stellen. Wat moet je je eenzaam en moedeloos voelen wanneer zelfs je buren de andere kant op kijken. Zoals PvdA kamerlid Kirsten van den Hul overkwam. Zij werd jarenlang door haar partner mishandeld, maar durfde nergens haar verhaal te vertellen. Uit schaamte.