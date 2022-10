Huiselijk geweld, vechtscheidingen: alle geheimen van gezinnen in crisis lagen letterlijk op straat

Faunabe­scher­ming doet aangifte tegen Hoge Veluwe voor tam maken wolf: ‘Zeer verdacht’

Stichting De Faunabescherming verdenkt de directie van Het Nationale Park De Hoge Veluwe ervan dat die een of meer wolven die in het park leven tam heeft gemaakt. Het is volgens De Faunabescherming ‘zeer verdacht’ dat een wolf in het park mensen nadert en zelfs bezoekers opzoekt.

26 oktober