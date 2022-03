Huisgenoot die in psychose Tim (37) uit Nijmegen doodschoot biedt nabestaanden excuses aan

Nederlan­ders willen het leger in: aantal sollicitan­ten toegenomen met 54 procent

Meer Nederlanders willen in het leger. In de week na de Russische inval in Oekraïne is het aantal sollicitanten bij Defensie met 54 procent toegenomen. Het gaat om mensen die meteen aan de slag willen. Minister Kajsa Ollongren is daar blij mee. ,,We hebben echt mensen nodig!”

6 maart