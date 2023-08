Huizentekort? Dat maakt gemeente niet uit: Sjaak gaf twee ton voor splitsing woning voor niets uit

Met video Damin (10) na bijna twee jaar weer naar school na onterechte schorsing: moeder barst in tranen uit

De inmiddels 10-jarige Damin, die bijna twee jaar thuis zat na een onterechte schorsing door de PH Schreuderschool in Den Haag, is deze week voor het eerst na twintig maanden weer naar school gegaan. De zaak zorgde voor veel ophef in Den Haag en zelfs de Tweede Kamer. De minister moest eraan te pas komen voor een oplossing. De Inspectie is een onderzoek gestart naar de school.