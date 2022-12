Hulde! De bomen winnen het van de kettingzaag

Bruut moordcom­plot in Landgraaf krijgt verrassen­de wending: vrijspraak voor betrokken winkelier

De Limburgse eigenaar van een telefoonwinkel, die betrokken zou zijn geweest bij een bruut moordcomplot in Landgraaf, is in hoger beroep vrijgesproken. De 51-jarige Johan R. uit Landgraaf werd in 2020 door de rechter veroordeeld tot veertig maanden gevangenisstraf, maar volgens het gerechtshof heeft de man er toch niets mee te maken. De gesprekken over het complot ‘zijn buiten hem om gevoerd’.

11:54