Huldiging in Waalwijk: 'We laten Maarten eerst nog even slapen'

Maarten van der Weijden krijgt een huldiging in de gemeente Waalwijk. Maar hoe, waar en wanneer is nog niet bekend. Waalwijk wil overleggen met de zwemmer zelf. ,,Maar voorlopig willen we hem niet storen in zijn slaap'', zo zegt een woordvoerder.

Nol Kleijngeld, burgemeester van Waalwijk heeft het er al kort over gehad met Van der Weijden die maandagavond werd gehuldigd in Leeuwarden na zijn heroïsche zwemtocht van 163 kilometer waarbij hij 2,5 miljoen euro inzamelde voor kankeronderzoek. ,,55 uur in het water. Bijna alle elf steden aangedaan. Een ongelofelijke prestatie'', zo vindt de burgemeester. ,,De hele gemeente is zo trots als een pauw.''

Of Van der Weijden in Waalwijk of zijn woonplaats Waspik wordt gehuldigd, blijft ook nog even afwachten. Al is dat voor inwoners van Waspik op sociale media geen vraag. ,,Wel in ons Waspik hè! Maarten is onze grote held.'' En: ,,Hij heeft genoeg kilometers gemaakt. Die huldiging moet gewoon hier in Waspik.''

Waspik

Inmiddels circuleert op Facebook ook de oproep om Van der Weijden dan maar meteen ereburger van de gemeente te maken. ,,Wat deze man doet voor alle mensen die met de vreselijke ziekte te maken hebben of hebben gehad, zelf zo diep te gaan , met lijf en leden, diep respect!', schreef Anton Pruijssers. Zijn oproep is inmiddels vijfhonderd keer gedeeld. Of het ereburgerschap hem wordt toebedeeld, heeft de gemeente nog niet besloten. ,,Alles gaat in overleg met Maarten zelf'', aldus de gemeentewoordvoerder