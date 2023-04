Hulp voor wilde bij: gratis inheems bloemenzaad moet teruggang keren

,,Dat zijn er vijftienhonderd meer dan vorig jaar”, zegt initiator Tom van de Beek namens organisatie The Pollinators. ,,We zijn nu vijf jaar bezig met deze hulpactie aan wilde bijen en andere bestuivers. En steeds meer mensen zijn bereid om als vrijwilliger mee te doen als voedselbank.”

25 voetbalvelden

Doel is om de oppervlakte wilde inheemse bloemen en planten fors op te schroeven in Nederland. Daartoe zijn 60.000 gratis bloemenmengsels beschikbaar. Alle zakjes samen tellen op tot zo’n 150.000 vierkante meter aan bloemenzee. Dat zijn zo’n 25 voetbalvelden.

,,We willen mensen bewust maken dat iedereen zelf iets kan doen”, zegt Van de Beek, oprichter van The Pollinators. ,,Deze bloemen zaaien helpt, maar beter is het om ook een deel van de tegels uit je tuin te verwijderen en meer planten en rommelhoekjes over te laten. Zo helpen we de teruggang van deze insecten te keren.”