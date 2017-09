Hulpgoederen Sint-Maarten gestrand op Curaçao

Zo’n 2000 keukensets met pannen en potten, 5800 zeilen, 9000 jerrycans, generatoren en zonnepanelen. Zaterdag kwamen pallets vol hulpgoederen aan in Curaçao, maar wanneer de spullen in Sint-Maarten uitgedeeld kunnen worden, is nog niet duidelijk. De hulpverleners hadden dolgraag direct door willen reizen naar Sint Maarten, maar het slechte weer liet dat niet toe.

In de nacht van zaterdag op zondag dreigt Sint Maarten opnieuw door een orkaan getroffen te worden. Daardoor is er voorlopig geen vliegverkeer meer mogelijk. ,,De eerste dagen na zo’n ramp zijn voor ons heel belangrijk om in kaart te brengen wat er precies aan hulp nodig is. Deze nieuwe orkaan maakt het voor ons ontzettend lastig,’’ zegt woordvoerster Iris van Deinse van het Rode Kruis.

Ook vijf specialisten van het Rode Kruis blijven nu noodgedwongen in hun hotel. Het gaat om twee data-experts die met speciale drones de schade precies in kaart gaan brengen, één logistiek medewerker en een waterspecialist die gaat onderzoeken wat er nodig is om het waterleidingsysteem weer aan de praat te krijgen.

Veel angst

Het Rode Kruis had al 26 mensen op het eiland voordat orkaan Irma alles vernietigde. Die hebben de afgelopen dagen noodrantsoenen uitgedeeld. Ook hebben ze nu orkaanbestendige gebouwen ingericht als schuilplaatsen voor de nieuwe orkaan.