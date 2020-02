Hulpsinterklaas (59) stuurde porno naar minderjarig pietje: werkstraf geëist

Hij had problemen op het werk en dronk weleens een biertje. En als hij sinterklaas speelde in Zoelen, waren er ook mannelijke zwarte pieten die schuine moppen vertelden of schunnige dingen zeiden.



De meiden die zwarte piet speelden, hadden soms ook grove seksuele praatjes, had hij tegen de politie gezegd. Maar een echte verklaring waarom hij seksueel getinte berichten en naaktfoto’s naar vrouwen stuurde en naar een zwarte pietje dat toen nog maar 13 of 14 jaar was en ook seksfilmpjes, kon de 59-jarige man uit een dorp onder de rook van Tiel de rechters vanochtend niet geven.



,,Ik weet niet waarom ik het gedaan heb”, bleef hij herhalen tegenover de drie rechters van de rechtbank in Zutphen, waar hij zich moest verantwoorden. Met achter zich een publieke tribune vol vrouwen en een enkele man uit Zoelen.