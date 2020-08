Hulpverleners slaan alarm: ‘Spugen, duwen en intimideren neemt snel toe’

Dit blijkt uit onderzoek van vakbond CNV onder 1150 leden in de publieke sector, waaronder zorgmedewerkers, ambulancepersoneel, medewerkers in het openbaar vervoer en gevangenispersoneel.

Schokkend

,,Schokkend, schrijnend en ontluisterend. Met name onze hulpverleners staan dag en nacht klaar om Nederland te helpen. Dat uitgerekend zij met zoveel agressie te maken hebben, is stuitend’’, zegt Patrick Fey, vicevoorzitter van het CNV. ,,Schelden, grof taalgebruik, duwen, klappen krijgen, spugen: voor veel hulpverleners komt dit vaak voor. Onacceptabel. Hulpverleners verdienen meer dan ooit onze waardering en steun.’’

Fey: ,,Dit incident kwam volop in het nieuws, maar er zijn talloze andere aanvallen op onze zorgverleners die minder zichtbaar zijn. Zeker de laatste weken krijgen we meer signalen dat medewerkers met agressie te maken krijgen. Het is al lastig om met de beperkende coronamaatregelen te werken, maar als de mensen die je probeert te helpen ook nog eens heel snel hun geduld verliezen en agressief worden, dan is het tijd om aan de bel te trekken. Het mag niet zo zijn dat frustratie over deze crisis op zorgpersoneel wordt botgevierd. De percentages uit onze enquête zijn veel te hoog.’’