Huub en Hermien experimenteerden met vrije liefde: ‘We waren immers niet elkaars bezit’

‘Drugshan­del per post bezorgt Nederland slecht imago in het buitenland’

6:49 De handel per post in harddrugs groeit en bezorgt Nederland internationaal een steeds slechter imago. Volgens NRC versturen Nederlandse dealers maandelijks naar schatting 9.000 postpakketten met daarin coke, xtc, speed of crystal meth met name naar het buitenland. De krant baseert zich op informatie van politie en justitie.