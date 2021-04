Ic’s huiverig voor code zwart: ‘Straks kunnen we wél terecht op terras, maar niet in ziekenhuis’

Coronavirus LIVE | Ook kerken en moskeeën kunnen voortaan worden gesloten, flinke daling in ziekenhui­zen

18:11 Ook kerken, moskeeën en andere godsdienstige gebouwen gaan tien dagen dicht, mochten ze een coronabrandhaard blijken. Het kabinet neemt dat advies van de Raad van State over. En een daling vandaag van het aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis ligt. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.