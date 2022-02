‘Iedereen denkt: bij de eerste klap ben ik weg’, maar in de praktijk ligt dat anders

LIVE | Vier doden door Eunice: aan de kust code geel, treinen rijden nog niet

Eunice heeft in Nederland gisteravond vier mensenlevens geëist door omgewaaide bomen. Op de Nederlandse wegen ontstond een chaotische situatie, vooral door het grote aantal gekantelde vrachtwagens en afgesloten wegen. Code rood is vannacht opgeheven, maar het KNMI waarschuwt nog wel voor zware windstoten in de kustprovincies. Vanwege de stormschade aan het spoor rijden er vanochtend nog geen treinen. Volg alle ontwikkelingen over de storm in ons liveblog. Lees ons vorige liveblog over de storm hier terug.

7:04