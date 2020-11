Iedereen is even gelijk, ook al denken sommigen daar anders over

RIVM regi­streert 7657 positieve coronates­ten, opvallende stijging in Eindhoven

4 november Het RIVM heeft het afgelopen etmaal 7657 positieve coronatesten geteld, 112 minder dan gisteren toen er 7776 nieuwe gevallen waren. Sinds afgelopen vrijdag, toen er meer dan 11.000 nieuwe besmettingen geregistreerd werden, daalt het aantal positieve tests al. Opvallend is wel dat in Eindhoven het aantal positieve tests flink is toegenomen.