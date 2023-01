Ieteke en Annelies bakken elke maand een taart voor de voedselbank: ‘Iemand stond te huilen bij de deur’

Honden brengen verboden bestrij­dings­mid­de­len in het milieu: ‘Dit is zorgwek­kend’

Honden brengen verboden of streng gereguleerde bestrijdingsmiddelen als fipronil en imidacloprid in het milieu. Deze middelen zitten in vlooienbanden, druppels en pillen tegen vlooien en teken. Ze komen via hondenhaar, urine van honden en water waarin honden zwemmen in de omgeving terecht.

18 januari