IJtunnel dicht door brand in technische ruimte

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Volgens de politie woedt de brand in een regelkast voor de Amsterdamse tunnels en geldt de afsluiting tot nader order. De brand, die omstreeks 21.30 uur ontstond, is nog niet onder controle. 'De situatie in de ruimte met kasten met accu's is instabiel', meldt de brandweer op Twitter.



Het is volgens haar nog onduidelijk wat de gevolgen van de brand zijn. Mensen die van Noord naar het centrum willen of omgekeerd moeten voorlopig omrijden. Er geldt een omleiding via de Piet Heintunnel.