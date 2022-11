IJzige nachten op komst in december, grote kans op koude sinterklaasavond

Surinaamse commissie: excuses slavernij in december onaccepta­bel

De manier waarop Nederland in Suriname op 19 december excuses voor het slavernijverleden wil maken, is in het verkeerde keelgat geschoten bij Armand Zunder, voorzitter van de Nationale Reparatie Commissie Suriname (NRCS). Dat schrijft de Surinaamse krant de Ware Tijd.

26 november