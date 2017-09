'Ik beken: ik heb in de stoptrein in mijn broek geplast'

Ik moet u iets bekennen. In de stoptrein Rotterdam-Den Haag heb ik in mijn broek geplast. Het gebeurde tussen Schiedam Centrum en Delft-Zuid. Een flinke plas in een, godzijdank, diep donkerblauwe broek. Ik keek gegeneerd om mee heen en drapeerde met gespeelde nonchalance het AD op mijn kruis. Ik passeerde grazende koeien in uitgestrekte weiden met zeeën van ruimte voor een plas of vlaai.



Misschien is het in uw ogen een al te intieme onthulling, maar ik kon er niks aan doen. Ooit besloot de NS Sprinters uit te rusten zonder wc. En daar zit je dan, met tergende aandrang. Je bent overgestapt uit een intercity, waarin een rode sticker op de wc-deur met Defect je laatste restje hoop op een plas heeft weggevaagd.



Dus maak je de afweging: durf ik de expeditie aan naar de toiletten in de stationshal (volle roltrap af, uitchecken, trap op, 70 cent in de automaat) of waag ik de gok richting Delft, waar een afspraak wacht? Het werd de laatste, fatale keuze.