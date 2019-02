‘Ik ben bang dat ik verliefd word op een vrouw’

,,Op mijn 50ste werd ik weduwe. De man met wie ik vijfentwintig jaar samen was en twee kinderen had, overleed vrij onverwacht. Vóór hem had ik niet eerder een relatie gehad. Twee jaar geleden, out of the blue, werd ik verliefd op Barbara. Vlinders, kriebels, erotische fantasieën, alles. Ik wist niet wat ik ermee aan moest, maar mijn gevoelens waren zo sterk dat ik er ziek van werd. Ik kreeg buikpijn, was down, functioneerde niet meer op mijn werk. Ik móest het haar vertellen.