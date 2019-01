‘Ik ben een elitaire grachtengordeltrut, dankzij de belastingcenten van Rutte’

Oké jongens, het is tijd om toe te geven. Om het nieuwe jaar met een schone lei te beginnen. Dus hier komt-ie. Jullie twitteraars hebben gelijk: Mark Rutte stort maandelijks in het geniep een paar duizend euro op mijn rekening in ruil voor mijn mening. Want die heb ik zelf niet. Nou ja, eigenlijk wel, in het echt vind ik dat Zwarte Piet moet blijven en alle moslims het land uit, maar dat is geen verdienmodel, want de waarheid mag je niet zeggen. Daarmee hengel ik die korandollars niet binnen, want laten we wel wezen, zij zitten erachter. Het is allemaal een groot complot, aangestuurd door de witte wijn sippende elite uit oorlogsgebied Amsterdam, waar doorgeslagen feministes de dienst uitmaken, samen met gelukszoekers. En nu we het er toch over hebben, het is natuurlijk blanke wijn.