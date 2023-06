Ik ben vast aan het sparen voor de eindexamengala's

Camera's volgen ons overal, hoe erg is dat? ‘Moorde­naars kunnen niet meer ongezien wegkomen’

Ze hangen op straat, in de trein, de winkel of het stadion. Ontelbare camera’s bespieden onze dagelijkse handel en wandel. Privacy-organisaties slaan alarm, de politie is er blij mee. Alle voors en tegens op een rij.