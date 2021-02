Ik durf geen fietsers te knijpen, zoals mijn wandelmaatje vaak doet

‘Drentse ijsbaan met tractor kapotgere­den na coronaru­zie’

11 februari Ontzetting bij ijsliefhebbers in het Drentse Dalen vandaag. De plaatselijke ijsbaan is na discussie over het al dan niet openstellen van de baan vanwege de coronaregels kapotgereden, waarschijnlijk met een trekker, meldt De Telegraaf.