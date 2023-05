Ik geniet er stiekem altijd van als zo’n griet met een paardenstaart hem uitspeelt

Baudet verliest hoger beroep over Holocaust­ver­ge­lij­king, Cidi blij met uitspraak

Tweede Kamerlid Thierry Baudet mag het coronabeleid niet meer vergelijken met de Holocaust. Dat oordeelde het gerechtshof in Amsterdam dinsdag. In december 2021 oordeelde een voorzieningenrechter al dat posts op sociale media van de FVD-leider verwijderd moesten worden, bijna anderhalf jaar later trekt het hof in hoger beroep dezelfde conclusie. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (Cidi) is blij met de uitspraak.