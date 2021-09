Ik kan het u aanbevelen: kantoor, veel betere plekken om te werken zijn er niet

Frank in quarantaineFrank Poorthuis schrijft dagelijks over het gezinsleven tijdens corona. Verslag van dag 543. Lees alle eerdere afleveringen hier terug.

Ik ben weer op mijn werk. Nu. Ik zit er dit stukkie te tikken. Dat is gek hoor. Er was niet een speciale reden. Behalve dat er natuurlijk, als je maandelijks salaris op je bankrekening krijgt gestort, altijd een reden is om naar je werk te gaan. Zodra het kan. Al mag het nog niet de volle 100 procent van Rutte & De Jonge, ik kan af en toe mijn gezicht weer laten zien.

Lekker naar werk dus. Ik fietste ernaartoe in stralende zonneschijn, vaders met kinderwagens dronken koffie op terrassen. Ergens werd een verhuiswagen gevuld, even verderop blokkeerde een Jeep met aanhanger de weg, er werd ongeduldig getoeterd door ongelukkigen die moesten toekijken hoe op die aanhanger een andere Jeep geladen zou worden. Kort-om, de stad leefde al op de vroege morgen.

Hier is het een rustige dag. Mijn bureau was ontruimd, toch even gek, maar ook logisch: al mijn spullen staan thuis. Ik logde even verderop probleemloos in en ik zat en keek rond. Ja, zo was het! Ik stond weer op en maakte uitstapjes naar collega’s hier, een groepje daar. Hoe is ‘t? Hé, dat is leuk. Zo, da’s lang geleden!

Het voelde een beetje als op de eerste dag na de jaarwisseling, wanneer je iedereen rond moet. Gelukkig kusten we niet en ging het daarna al snel over werk en de dingen die gebeuren. Ik vergaderde voor het eerst in anderhalf jaar live aan een tafel met een paar anderen. Er was zelfs weer ergens taart. Er is altijd ergens taart op zo’n kantoor. Het was of ik nooit weg was geweest.

Was er dan niks anders? Jawel. Want ik moet eerlijk bekennen dat ik de losse eindjes van dit stukje in mijn thuiskantoor aan elkaar plak. Ik miste de rust om me te concentreren. Het voelde lekker om weer in te loggen op mijn minikantoor, radio 4 aan te tikken, een goeie koffie naast het toetsenbord.

Ik weet, het hoort aan als een man die veertig jaar in de woestijn heeft doorgebracht en niet meer kan wennen aan de stadse geluiden. Zo voelt het ook een beetje. Maar ik was dus weer even terug en ik kan het u aanbevelen: kantoor, veel betere plekken om te werken zijn er niet.

