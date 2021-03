Frank in quarantaineNet als veel Nederlanders blijft journalist Frank Poorthuis thuis. Frank zit in de risicogroep. Verslag van dag 352. Lees alle eerdere afleveringen hier terug.

Ik kreeg een visioen van een mooie onbezorgde zomer. Gistermiddag, zomaar. Het was dan ook een wonderschone middag, zoals wel vaker dezer dagen. Het is begin maart, officieel winter nog. Ik fiets ‘s ochtends de kinderen met een dikke jas aan naar school, ze beklagen zich onderweg nog geregeld dat ze geen handschoenen hebben. Zo fris is het. Maar als ik dan een half uur later terugfiets, voel ik dat het alweer wat warmer is.

En de middagen dus, die kunnen zo in het lenteboekje. Zoals die van gisteren. De zon scheen volop en de kleintjes waren vanwege hun tropenrooster al om twee uur klaar. Er was een feestje van een vriendje in het park. Het park is de nieuwe huiskamer, dat is duidelijk. Daar kun je een feestje geven zonder je echt zorgen te maken. En ik was vrij, al een paar dagen doe ik even niets aan werk, behalve deze column dan. Dus we konden met zijn allen naar het park.

Quote We konden frisbeeën, een potje voetballen, zomaar, een uurtje of twee

Het was in een woord heerlijk. Het voelde als vanouds, als voor corona, weet u nog? We waren niet alleen op het grasveld natuurlijk, maar het waren geen Vondelpark-toestanden. Er zaten wat stelletjes, wat groepjes studenten en wij, de vijf ouders die met hun kinderen naar het feestje waren gekomen, allemaal netjes verspreid van elkaar. Iedereen hield afstand. We konden frisbeeën, een potje voetballen, zomaar, een uurtje of twee. En soms haalden we koffie bij een tentje waar iedereen netjes op afstand zijn bestelling zegschreeuwde en zich vervolgens in zijn eigen bubbel terugtrok tot de bestelling gereed was.

Gaat de zomer zo worden? vroeg ik me af, toen ik ‘s avonds nog een rondje langs de kade liep en de dag overdacht. Enigszins bezorgd was ik wel: zouden we dat voor elkaar krijgen met z’n allen? Niet te lichtzinnig worden, netjes afstand blijven houden. Niet te vroeg de totale vrijheid pakken terwijl het eigenlijk nog niet kan. Want de experts waarschuwen alweer voor een Zuid-Afrikaanse variant en een mogelijke vierde golf.

Ik geef toe: bij die gedachten zonk de moed me alweer een beetje in de schoenen. Maar toen hoorde ik minister De Jonge zomaar zeggen dat begin juli alle volwassenen minimaal een keer gevaccineerd kunnen zijn. Da’s voor de zomer. Het kan. Met een beetje geluk.

Bekijk hier onze video’s met tips voor als je thuiszit: